"Германия станет заложницей РФ": в США озвучили тревожный прогноз

Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за строительство проекта "Северный
"Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный
поток-2", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России", — сказал Пенс во время мероприятия, посвященного 70-летиюобразования НАТО.
Американский чиновник подчеркнул, что Германия обязана увеличить свои расходы на оборону.
"Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной", — сказал он.
Как известно, американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что некоторые союзники в Организации Североатлантического договора не достигают цели, поставленной альянсом в 2014 году, — выделять 2% ВВП на оборону.Вместе с тем Пенс пообещал, что Соединенные Штаты "теперь и всегда будут самым большим союзником Европы".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного