"Германия станет заложницей РФ": в США озвучили тревожный прогноз

"Германия станет заложницей РФ": в США озвучили тревожный прогноз

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Майк Пенс (фото — flickr.com)

Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за строительство проекта "Северный поток-2" и недостаточные расходы на оборону, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на VOA News.

"Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный поток-2", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России", — сказал Пенс во время мероприятия, посвященного 70-летию образования НАТО.

Американский чиновник подчеркнул, что Германия обязана увеличить свои расходы на оборону.

"Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной", — сказал он.

Как известно, американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что некоторые союзники в Организации Североатлантического договора не достигают цели, поставленной альянсом в 2014 году, — выделять 2% ВВП на оборону.Вместе с тем Пенс пообещал, что Соединенные Штаты "теперь и всегда будут самым большим союзником Европы".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах, однако российскую сторону это не остановило, ведь в РФ заявили, что даже несмотря на это переносить дату запуска газопровода они не собираются.

Источник: ONLINE.UA Теги: ФРГ, РФ, США, Северный Поток - 2
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