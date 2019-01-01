"Германия станет заложницей РФ": в США озвучили тревожный прогноз

Майк Пенс (фото — flickr.com)

Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за строительство проекта "Северный поток-2 " и недостаточные расходы на оборону, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на VOA News.

"Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный поток-2 ", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России", — сказал Пенс во время мероприятия, посвященного 70-летию образования НАТО.

Американский чиновник подчеркнул, что Германия обязана увеличить свои расходы на оборону.

"Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной", — сказал он.

Как известно, американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что некоторые союзники в Организации Североатлантического договора не достигают цели, поставленной альянсом в 2014 году, — выделять 2% ВВП на оборону.Вместе с тем Пенс пообещал, что Соединенные Штаты "теперь и всегда будут самым большим союзником Европы".