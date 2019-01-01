"Кандидаты плохо читали закон": ЦИК прокомментировала дебаты на "Олимпийском"

"Кандидаты плохо читали закон": ЦИК прокомментировала дебаты на "Олимпийском"

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Фото з відкритих джерел

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Те дебаты, о которых говорится в постановлении ЦИК, — это статья 62 закона (О выборах президента Украины — ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немножко не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что кандидаты, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций".По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидаты плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Вот разница", — добавил заместитель председателя ЦИК.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Источник: Укрінформ Теги: дебати, Президентские выборы 2019, НСК «Олимпийский», ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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