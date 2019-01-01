"Не мешайте нам": США неожиданно обратились к украинским властям

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Украина рискует потерять донорское финансирование от иностранных партнеров, если не внесет изменения в закон о противоминной деятельности.Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Мины являются угрозой №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная Рада должна принять поправку, что позволит прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", — сказано в сообщении на странице диппредставительства в Twitter.

Стоит напомнить, что еще 20 марта посол Великобритании в Украине Джудит Гоф предупредила, что все международные усилия по гуманитарному разминированию в Украине под угрозой срыва, если Верховная рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании. Иначе, по ее словам, гуманитарная работа будет приостановлена.

"Не мешайте нам финансировать гуманитарное разминирование!" — призвали дипломаты официальный Киев.

22 марта был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер противоминной деятельности.

Как сообщал ONLINE.UA, власти США намерены в 2020 году выделить на военные нужды Украины 250 миллионов долларов. Эти деньги должны быть потрачены на финансирование украинской армии, а также на поддержку спецслужб.