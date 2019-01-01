Ждем извинений: у Зеленского ответили Порошенко

Ждем извинений: у Зеленского ответили Порошенко

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Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

Координатор штаба шоумена Владимира Зеленского, Александр Корниенко, заявил, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко, ведь нынешний украинский лидер не ответил на все вопросы, которые ему задал шоумен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинские новости".

Он пояснил, что речь идет не просто про ответ – стадион или не стадион, но и об извинениях за то, что говорил в адрес Владимира Зеленского действующий президент.

"У Порошенко еще есть время, чтобы отреагировать на остальные пункты, поскольку дедлайн еще не прошел",– добавил Корниенко.

Как известно, в видеообращении к Порошенко Владимир Зеленский потребовал обратиться к трети украинцев, которые отдали за него свои голоса. По мнению шоумена, Порошенко должен публично сказать, что дебаты пройдут не с "марионеткой Кремля или Коломойского, не с "ватником", не с "малоросом", не с быдлом и не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами.

Источник: Українські Новини Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебати, НСК «Олимпийский»
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