В Кремле обвинили США и НАТО в подталкивании Киева к провокациям

Министерство иностранных дел России обвинило НАТО и представителя США при Альянсе в подталкивании Киева к провокациям из-за усиления черноморского фланга. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, посвященном
Как известно, ранее в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.
В российском ведомстве уверяют, что такими заявлениями Киев сознательно "подталкивают к провокациям".
"После милитаризации юго-востока Европы, ранее спокойного с военной точки зрения, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты: воздушный, наземный и морской. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается "для гарантированного прохождения украинских судов", то есть подталкивает Киев к новым провокациям", — заявили в российском министерстве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США в среду назвал все более агрессивную Россию одним из главных вызовов для Альянса.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бэйли Хатчинсон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.