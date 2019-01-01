В Кремле обвинили США и НАТО в подталкивании Киева к провокациям

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Министерство иностранных дел России обвинило НАТО и представителя США при Альянсе в подталкивании Киева к провокациям из-за усиления черноморского фланга. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, посвященном 70-летию создания Альянса, передает ONLINE.UA.

Как известно, ранее в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.

В российском ведомстве уверяют, что такими заявлениями Киев сознательно "подталкивают к провокациям".

"После милитаризации юго-востока Европы, ранее спокойного с военной точки зрения, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты: воздушный, наземный и морской. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается "для гарантированного прохождения украинских судов", то есть подталкивает Киев к новым провокациям", — заявили в российском министерстве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США в среду назвал все более агрессивную Россию одним из главных вызовов для Альянса.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бэйли Хатчинсон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.