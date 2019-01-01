СМИ: военным РФ запретили пользоваться мобилками из-за "проколов" в Украине

Журналист Le Point Марк Нексон напомнил, что в России недавно ввели закон, запрещающий военным пользоваться мобильными телефонами на территориях ведения военных действий. По его мнению, причина появления такого закона – проблемы россиян в Украине, передает ONLINE.UA.

"Запрет российским военнослужащим на пользование смартфонами направлен на устранение проблем в Украине, где российские войска не смогли скрыть свое присутствие", – отметил журналист.

Он пояснил, что российские депутаты проголосовали за подобное мероприятие после ряда неудач, которые стали обузой для власти. Роковой можно считать авиакатастрофу малазийского Боинга с 298 пассажирами на борту. Его сбили 17 июля 2014 года в небе над Украиной. После долгого выслеживания предположительно виновного ракеты "Бук" международное расследование указывает на ответственность России. Доказательства нашлись благодаря информации с мобильных телефонов самих военных, ответственных за перевозку зенитной ракетной батареи.

"Фотографии и видеоролики в российских соцсетях "ВКонтакте" или "Одноклассники" помогли реконструировать траекторию полета снаряда. "Они были для нас очень полезными", – утверждает британский сайт журналистских расследований Bellingcat. Это неиссякаемый источник информации для следователей, которое опровергает нерушимую версию Москвы, что на востоке Украины нет российской регулярной армии", – считает Нексон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокирование недостоверных новостей, искажающих факты.