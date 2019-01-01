Эксперт объяснил, как команда Зеленского сама себя загнала в ловушку и поддалась Порошенко

Политолог и глава центра "Эйдос" Виктор Таран считает, что предложив провести дебаты на НСК "Олимпийский", команда Зеленского случайно дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, команда шоумена поставила информационный блок и не запускали Порошенко к своему электорату, который они загнали в Youtube, Instagram, Telegram, куда президент не мог достучаться. И здесь они случайно его запустили на свою территорию. По мнению Тарана, конечно, действующий президент этим воспользуется.

"Когда команда Зеленского предлагала такой формат дебатов, то была уверена – Порошенко откажется. Таким образом они смогут избежать дебатов, объясняя это тем, что оппонент испугался. Зато позиция Петра Порошенко – "хорошо, я иду на дебаты" – полностью поломала ход их дискурса. Более того, она ставит Владимира Зеленского в неловкую ситуацию, ведь дебаты длятся три часа с глазу на глаз. Это совсем другой уровень дискуссии: нельзя хайпити и хохмить 3 часа", — объясняет политолог.

Таран отмечает, что Порошенко впервые за много времени получил возможность прорвать информационную блокаду и достучаться до электората, который живет в рамках. Стоит упомянуть такой термин как окно Овертона, это когда людей загоняют в определенную парадигму из которой невозможно выйти, потому что они не видят выхода. Так, Петр Порошенко имеет возможность достучаться до этого электората, в частности, к жителям юго-востока, центральной Украины и других регионов, которые его не видели. В частности, выйти на экраны "Интера" и того же "1+1", зрители которых либо вообще его не видели, или только в негативном контексте.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее координатор штаба шоумена Владимира Зеленского, Александр Корниенко, заявил, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко.