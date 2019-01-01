Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA.
"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9 часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", — сказал Медведев.
По его словам, "это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий".
"Результаты, которые дадут эти анализы, они, наверное, тоже являются важными для избирателей, избиратели должны знать и это. Владимир Александрович, Петр Алексеевич ждет Вас завтра", — заявил Медведев и добавил, что встреча должна состояться в 9 утра, потому что обычно анализы сдают утром.
Как сообщал ONLINE.UA, политолог и глава центра "Эйдос" Виктор Таран считает, что предложив провести дебаты на НСК "Олимпийский", команда Зеленского случайно дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию.