Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9 часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", — сказал Медведев.

По его словам, "это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий".