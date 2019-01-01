СМИ узнали, как Путин шантажирует Украину

Немецкий таблоид Bild сообщает, что вокруг газопровода "Северный поток-2 " разгорается новый скандал – оказывается, Россия не дала гарантий сохранения транзита газа через Украину, передает ONLINE.UA.

Как известно, до окончания строительства "Северного потока-2 " остается несколько месяцев. В августе прошлого года российский президент Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель не прекращать транзит газа через Украину параллельно с эксплуатацией "Северного потока-2 ". В январе министр иностранных дел Хайко Маас радовался тому, что "в прошлом году президент Путин дал согласие на продолжение транзита природного газа через Украину".

В распоряжении немецкого издания оказался конфиденциальный документ МИД ФРГ (с отметкой "Секретно – только для служебного пользования") относительно переговоров между Еврокомиссией, Россией и Украиной, который "заставляет сильно сомневаться в высказываниях Ангелы Меркель и Хайко Мааса.

В этом документе идет речь о следующем:

"Россия назвала три предварительные условия для продолжения транзита газа через Украину: корректировка договора на транзит газа от 2009 года; уступки Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда; прекращение Украиной попыток взыскать причитающиеся ей по решению суда денежные средства в третьих странах".

Это означает, что утверждение правительства ФРГ о предоставлении Москвой гарантий поставок газа параллельно с "Северным потоком-2 ", является откровенно лживым высказываниям.

"В конфиденциальном документе МИД ФРГ также говорится, что "комиссия в основном поддерживает позицию Украины: предварительных условий переговоров не должно быть, решение Стокгольмского арбитражного суда окончательное", – передает Bild.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток — 2".