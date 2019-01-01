СМИ узнали, как Путин шантажирует Украину

Немецкий таблоид Bild сообщает, что вокруг газопровода "Северный
Как известно, до окончания строительства "Северного
В распоряжении немецкого издания оказался конфиденциальный документ МИД ФРГ (с отметкой "Секретно – только для служебного пользования") относительно переговоров между Еврокомиссией, Россией и Украиной, который "заставляет сильно сомневаться в высказываниях Ангелы Меркель и Хайко Мааса.
В этом документе идет речь о следующем:
"Россия назвала три предварительные условия для продолжения транзита газа через Украину: корректировка договора на транзит газа от 2009 года; уступки Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда; прекращение Украиной попыток взыскать причитающиеся ей по решению суда денежные средства в третьих странах".
Это означает, что утверждение правительства ФРГ о предоставлении Москвой гарантий поставок газа параллельно с "Северным
"В конфиденциальном документе МИД ФРГ также говорится, что "комиссия в основном поддерживает позицию Украины: предварительных условий переговоров не должно быть, решение Стокгольмского арбитражного суда окончательное", – передает Bild.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток — 2".