Штаб Порошенко: пусть Зеленский извинится, что назвал Украину порноактрисой из немецких фильмов

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев рассказал, как "извинения" перед Владимиром Зеленским не попало в финальную версию видео "Стадион, так стадион", передает ONLINE.UA.

"Не секрет, что обращение нашего кандидата готовилось весьма тщательно. Это было важное заявление (такие не делаются экспромтом), взвешивалось каждое слово", – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что рассматривалось много разных вариантов текста, в одном из них планировалось поднять этот вопрос.Медведев рассказал примерную цитату, которую планировалось озвучить:

"Если Владимир Зеленский не получал 41 млрд долларов от структур Коломойского, не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если Зеленского 7 лет не раскручивает канал Коломойского, тогда извиняйте, тогда извините".

По словам политтехнолога, команда Порошенко тоже могла бы составить большой список, за что должен извиниться сам Зеленский.

"Мы бы могли сказать, пусть извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов, пусть извинится за то, что назвал Томос "термосом". Он же за оскорбления религиозных чувств мусульман извинился перед Кадыровым. То почему не должно извиниться перед православными украинцами, издеваясь над таким важным достижением – Единственной автокефальной церковью Украины", – сказал Медведев.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением.