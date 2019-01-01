В НАТО заявили, что дают Кремлю еще один шанс

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генеральный секретерам НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Вашингтоне заявил, что Россия имеет еще несколько месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Для России все еще возможно вернуться к выполнению, потому что период процесса выхода из договора завершается в августе. Мы призываем Россию вернуться к выполнению, потому что договор важен для европейской безопасности. Надо понимать, что договор не просто уменьшает количество, а запрещает все ядерные ракеты среднего радиуса действия", — сказал Столтенберг.

Генсек вновь подчеркнул, что НАТО обеспокоено тем, что Россия уже несколько лет размещает новые ракеты, которые способны нести ядерный заряд.

"Этот вопрос подняла еще администрация Обамы, поэтому Россия нарушает договор уже долгое время. И все союзники согласились, что Россия является нарушителем. Кроме того, несколько стран на основе данных своих национальных исследований также подтвердили нарушения", — сказал генсек.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за чувства взаимной угрозы от возможного применения ракет напряженность политических взаимоотношений в мире растет — увеличивается вероятность ядерной войны.