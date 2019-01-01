Президентские выборы 2019: в США признались, кого на самом деле поддерживают

Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Общественное".

"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", — сказал Волкер.

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Кроме того, со словом также выступил сенатор-демократ Крис Мерфи, отметив, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия не выйдет из незаконно захваченных территорий Украины".

"И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет", — сказал Мерфи.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт Андрей Вигиринский уверяет, что оснований для массовых акций протестов пока нет, ведь призывов выходить на майданы не прозвучало ни от одного из кандидатов в президенты.