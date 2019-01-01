Будьте осторожны: политолог предупредил о риске беспорядков во время дебатов на НСК "Олимпийский"

Политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран предупреждает украинцев: если дебаты состоятся на НСК "Олимпийский", риск столкновений между сторонниками обоих кандидатов – есть. Однако, избежать столкновений все же возможно, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"В этой ситуации очень важно, как сработает Министерство внутренних дел и другие силовые структуры. Кстати, команда Зеленского была убеждена, что Порошенко откажется от такого формата дебатов, потому что побоится беспорядков. С их стороны это был хайп, а со стороны Петра Порошенко – сильная позиция. Убежден, что это было персональное решение президента",– убеждает Виктор Таран.

Политолог напомнил, что Украина проходила такие испытания, когда сторонники разных партий сталкивались во время акций на Майдане.

"Украинцам удавалось не переходить грань. Для безопасности посетителей дебатов их можно поделить на сектора: с одной – сторонники Порошенко, с другой – Зеленского. Запускать на стадион через разные турникеты, и прочее. Это все можно организовать, было бы желание. Правда, подобного уровня политической дискуссии и кампании еще не было нигде в мире", – добавляет Виктор Таран.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Таран пояснил, что предложив провести дебаты на НСК "Олимпийский", команда Зеленского случайно дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию.