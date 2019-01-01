Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли масштабные потери

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Враг продолжает устраивать новые провокации на Донбассе. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ООС девять раз.

"Из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли вблизи села Лебединское. Также из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли возле города Авдеевка.Ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе населенного пункта Пески и поселка городского типа Талаковка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошквское.

В целом боевики потратили 33 боеприпасы калибров 152, 122, 120 и 82 мм.Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 4 апреля ответным огнем четырех оккупантов было уничтожено, двое – ранены.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.