Как Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на дебатах - видео

Юлія Тимошенко (photo by Alexandr Prokopenko)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко.Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на странице Команды Зеленского в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты. Тон разговора резко изменился. Что же, господин президент, ваши неуклюжие извинения я принимаю, я человек простой. Относительно трети граждан Украины, пусть украинцы решают сами. Эти дебаты – это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную, демократическую страну", — сказал он.

По словам Зеленского, для избежания давления, провокаций, административного давления, его команда предлагает назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов.

"Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответ в течение 24 часов. Подумай. Те", — добавил Зеленский.

Стоит отметить, что 4 апреля Юлия Тимошенко у себя в Инстаграме опубликовала видео, на котором она играет в настольный теннис. Подпись к видео – "Сильные не сдаются. А каблуки не помеха победе". Как известно, в день голосования 31 марта в штабе Зеленского также был стол для настольного тенниса.

Как сообщал ONLINE.UA, политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран предупреждает украинцев: если дебаты состоятся на НСК "Олимпийский", риск столкновений между сторонниками обоих кандидатов – есть. Однако, избежать столкновений все же возможно.