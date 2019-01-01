Порошенко на НСК "Олимпийский" - смотрите онлайн-трансляцию

Порошенко на НСК "Олимпийский" - смотрите онлайн-трансляцию

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко приехал на НСК "Олимпийский". Онлайн-трансляцию его выступления транслирует "Радио Свобода", передает ONLINE.UA.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ранее предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился на это предложение.

Стоит отметить, что 4 апреля в штабе украинского лидера заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

5 апреля на НСК "Олимпийский" Порошенко сдаст анализы на содержание алкоголя и наркотиков, а затем проведет пресс-конференцию. Впоследствии, в 11:00 запланирована пресс-конференция представителей НСК "Олимпийский".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Такой была реакция чиновника на перечень требований, которые штаб Зеленского выдвинул Петру Порошенко, в частности по первому требованию обеспечить отмену декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, Петр Порошенко, НСК «Олимпийский», дебати, аналізи, онлайн трансляция
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