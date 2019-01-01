"Россия не будет указывать Украине": в НАТО выступили с решительным заявлением

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

В Государственном департаменте США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сам подход, что стремление Украины, Грузии или другой страны присоединиться к НАТО провоцирует Россию на большую агрессию, является неверным и опасным, поскольку не Москве решать, кто может и должен получить членство в Альянсе.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь", – ответил глава Альянса на вопрос журналистки Би-Би-Си о том, правильно ли публично объявлять открытое приглашение для Грузии и Украины в НАТО, поскольку это провоцирует Россию к созданию большего напряжения.

Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права решать, что ее соседи могут делать, а чего нет.

Кроме того, генсек напомнил, что его родная страна, Норвегия, является "небольшим государством на границе с Россией". В этой связи сложно представить, чтобы Советский Союз в 1949 году диктовал, может ли Норвегия быть членом Альянса.

"Точно таким же образом, Грузия и Украина имеют собственное право выбирать свой путь... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать в конце концов, когда они должны получить членство", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.