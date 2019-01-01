"Это неуважение!": Порошенко отреагировал на новое предложение Зеленского относительно Тимошенко и дебатов

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, чтобы модератором на дебатах была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является неуважением, как к ней, так и к ее избирателям.

Таким мнением он поделился на брифинге, после того, как сдал анализы, передает ONLINE.UA.

"В первую очередь это неуважение к Юлии Тимошенко, как к политику, который занял третье место в первом туре президентских выборов, а также к ее избирателям", — сказал Порошенко, отметив, что за нее проголосовало более 2,5 миллиона украинцев.

Он также подчеркнул, что неуважением к ним является то, какую роль попытался навязать Тимошенко Зеленский.

"Подобное отношение считаю недостойным", — заявил президент.

Украинский глава отметил, что избирателей надо уважать и подчеркнул, что уважает избирателей лидера "Батькивщины", благодарен тем, кто проголосовал за него и заверил, что уважает и избирателей Зеленского и сделает все возможное, чтобы во втором туре они проголосовали за него.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением.