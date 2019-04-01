Украина снова проиграла РФ: пришли плохие новости из ВТО

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Украина проиграла ключевую торговый спор с РФ в ВТО по делу в отношении транзитных перевозок, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, официальный Киев оспаривал политический запрет россиян, который разорвала кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии. Официально Всемирная организация торговли (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Отмечается, что ВТО проанализировала аргументы Киева и Москвы и приняла позицию РФ, что политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому – ограничения транзита они не признали нарушением.

"Блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытка правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу. А учитывая то, что российская агрессия продолжается, перспектив восстановления российского транзита не видно. Во-вторых, признание правомерности действий Москвы наносит имиджевый удар по Украине и станет замечательным подарком для российской пропаганды на Западе", — сказано в материале.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская власть направила жалобу на Россию в ВТО, в которой обвинила Москву в нарушении правил Всемирной организации торговли.