Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя и наркотиков - первые результаты

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было, передает ONLINE.UA.

Также указано, что медицинское обследование Петра Порошенко состояло из двух этапов – непосредственного врачебного осмотра и сбора соответствующих анализов. Об этом рассказал врач-нарколог Киевской городской клинической наркологической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

По словам другого кандидата в перзиденти, Владимира Зеленского, результати его анализов появятся примерно через три дня. Первые результаты быстрых тестов исследований крови Петра Порошенко появились почти сразу.

Стоит отметить, что материалом для анализов Порошенко стала кровь, моча и волос вместе с волосяным фолликулом.

"Мы использовали несколько способов для выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых уже обнародовали. Ни одного психоактивного вещества не нашли", — говорит Яровой.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, чтобы модератором на дебатах была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является неуважением, как к ней, так и к ее избирателям.