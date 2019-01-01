Ученые рассказали, какие популярные напитки увеличивают риск возникновения рака

Международная группа ученых пришла к выводу, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких. Отмечается, что был проведен анализ состояния здоровья более миллиона жителей Азии и США, передает ONLINE.UA со ссылкой на LiveScience.

По словам исследователей, период наблюдения в среднем составил 8,6 года. Эксперты также учли все факторы: возраст, тип кофе, наличие или отсутствие кофеина, и тому подобное.

"Выяснилось, что у некурящих, которые выпивали две и более чашки кофе в день, риск рака легких был больше на 41% по сравнению с теми, кто не пил кофе. У любителей чая, которые также употребляли две и более чашки напитка в день, риск развития рака легких оказался выше на 37%", — сказано в сообщении.

Ученым удалось обнаружить, что возникновение онкологического заболевания в этом случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжаривания кофейных зерен. Что интересно, относительно чая, то исследователи не смогли объяснить этот эффект.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки. Это подтверждают результаты исследования Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.