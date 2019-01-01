СМИ: у НАТО появился новый серьезный противник - и это не Россия

Авторитетное американское издание The Washington Post пишет, что сегодня перед НАТО встал целый ряд проблем, с которыми не приходилось иметь дело никогда ранее. В частности, у Альянса появился новый серьезный противник — президент США Дональд Трамп, передает ONLINE.UA.

Глава Белого дома стал первым американским лидером, который открыто критикует НАТО и выражает сомнения в необходимости блока и в его принципах.

"НАТО – все еще крупнейший военный союз в мире. И наибольшую угрозу для него представляет отсутствие сильного, принципиального лидерства со стороны президента США. Такое наблюдается впервые за все время существования Альянса.Начиная с основателя НАТО президента Гарри Трумэна, каждый наш лидер относил НАТО к жизненно важным интересам Америки. Президент Трамп выбрал путь, который разительно отличается от предыдущих", — пишут авторы материала.

Стоит отметить, что подавляющее большинство бывших и действующих лидеров блока считают Трампа самой большй проблемой Альянса. Ведь раньше ни один американский лидер не высказывал сомнений в самой концепции НАТО. А Трамп делал это неоднократно, да еще и никогда не стремился защищать блок от "его самого агрессивного противника – президента России Владимира Путина".

Кроме того, глава Белого дома стал первым президентом США, который назвал Евросоюз "врагом", а не партнером. Как отмечают аналитики, к счастью, мысли большей части демократов и республиканцев в Конгрессе не совпадают с мнением Трампа.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал ФРГ за недостаточные оборонные взносы, заявив, что Берлин не платит "справедливую долю" в рамках обязательств перед НАТО.