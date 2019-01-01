Неожиданно: анализы у Зеленского брал актер сериала "Сваты"

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализ крови на содержание алкоголя и наркотических веществ. Артист выбрал клинику Eurolab вместо НСК "Олимпийского", как предлагал его оппонент Петр Порошенко. Стоит отметить, что кровь у Зеленского брал актер и экс-участник кулинарного шоу "Мастер шеф", передает ONLINE.UA.

Влад Кирякулов, которому Владимир Зеленский доверил сбор крови, сейчас действительно работает в этом медицинском центре, но массажистом. Информация об этом есть на официальном сайте.

Также известно, что Кирякулов снимался в телесериале "Сваты" и еще ряде фильмов, принимал участие в проекте "Мастер Шеф". На сайте кулинарного проекта отмечают "интуицию и экстрасенсорные способности" Владислава.

Сам Владимир Зеленский заявил, что результаты анализов будут готовы через 3 дня.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.