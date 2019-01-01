У Путина есть только два варианта на Донбассе, - политолог

Международный эксперт и политолог Николай Белесков сомневается, что глава Кремля Владимир Путин начнет масштабные военные действия на Донбассе, однако, по его мнению, риск большой войны есть всегда. Независимо, кто выиграет выборы президента, Украине нужно готовиться.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Сполузамороженного конфликта есть два варианта действий. Или отступать, или удваивать ставки в игре. Чтобы заставить Украину подписать еще какие-то договоренности и выполнить условия, которых хочет Россия. Но большое наступление – опасный инструмент. Последствия не будут такими, которых бы хотели в Кремле", — говорит Белесков.

По словам политолога, в России есть силы, ведь, как известно, тридцать российских батальонов тактических групп сосредоточено вокруг Украины. Он добавил, чтобы полностью разбить ВСУ на Донбассе, надо ударить со стороны Харьковской области. Заходить с севера и окружать всю Операцию объединенных сил. А это уже большая война.