У Зеленского рассказали, когда покажут команду и план

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский еще до второго тура представит избирателям свою команду и план действий на первые 100 дней. Однако конкретные даты пока не называются. Об этом сообщил его советник Руслан Рябошапка, передает ONLINE.UA.

"Если у людей есть потребность, а эта потребность, конечно, есть, – знать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут реализовывать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет. И она будет еще до второго тура", – заявил он.

Команда шоумена точной даты пока не называет.

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж: это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", — пояснил он.

Стоит отметить, что движение "Честно" призывает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год.

"Команда движения "Честно" знакома с нормами антикоррупционного законодательства, которое сейчас не требует от вас обнародования декларации за 2018 год, поскольку вы не являетесь должностным лицом. Однако мы убеждены, что обнародование такой информации укажет на вашу готовность к прозрачности и подотчетности перед украинским обществом", – говорят активисты.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы крови на содержание алкоголя и наркотических веществ.