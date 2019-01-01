Саакашвили: Порошенко - не алкоголик

Саакашвили: Порошенко - не алкоголик

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Михайло Саакашвілі (фото — bbci.co.uk)

Бывший губернатор Одесской области и лидер "Руху новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко – не алкоголик и свои поступки делает сознательно, об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook политика.

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", – написал он после показательной сдачи анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Саакашвили: Порошенко - не алкоголик (1)

Отметим, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко, избранная в парламент от БПП, считает, что возвращение в Украину Михаила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии.

"Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали Украинскую Границу, жаждут реванша, для них наша Граница и наши защитники – это условность, статисты", — заявила Геращенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, Саакашвили похвастался новой работой в Нидерландах.

Источник: ONLINE.UA Теги: Михайло Саакашвілі, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Президентские выборы 2019
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