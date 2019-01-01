Аналитик объяснил, кому удалось спасти будущее украинской ГТС

Аналитик объяснил, кому удалось спасти будущее украинской ГТС

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Фото: 24tv.ua

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко заявил, что Европарламент 4 апреля распространила действие Третьего энергопакета на страны, которые не входят в состав ЕС. Это означает, что "Северный поток-2" будет загружен максимум на половину своих мощностей, поскольку в рамках законодательства ЕС газотранспортная компания не может быть одновременно производителем, передает ONLINE.UA.

Доступ к транспортным мощностям должны иметь и другие трейдеры, которых в России нет. В сложившейся ситуации, "Северный поток -2" не имеет прежнего смысла и становится неокупаемым. 

"С точки зрения ЕС количество поставщиков уменьшится и в перспективе это может снизить предложение газа на рынке. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен. Но усиление позиций СПГ и реализация новых газопроводов из Израиля в Европу позволят сбалансировать стоимость газа", — пояснил аналитик.

За счет введения новой директивы выиграет и Украина. Это поможет значительно увеличить шансы восстановления прежних объемов транзита и привлекательности для инвесторов, отметил аналитик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершится в 2019 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Европарламент, ГТС, Украина, газ
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