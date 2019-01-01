Всемирный банк озвучил неутешительный прогноз относительно роста ВВП Украины

Всемирный банк озвучил неутешительный прогноз относительно роста ВВП Украины

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Фото: wikipedia.org

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%, передает ONLINE.UA со ссылкой на апрельский обзор ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

В документе указано, что ВБ сохранил прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%, в 2021-м — снизил до 3,7% с 3,8%.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии замедлится до 2,1% в 2019 году с 3,1% в прошлом году. Отмечается, что это обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году возрос на 3,3%.

Как известно, ранее МВФ спрогнозировал, что инфляция в Украине по итогам 2019 года составит 7%.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Всемирный банк и страны G7 призвали украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.

Источник: ONLINE.UA Теги: ВВП, Всемирный банк, Украина, прогноз
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