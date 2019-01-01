Google Assistant заговорит голосом звезд Голливуда - первые подробности

Google Assistant будет разговаривать с пользователями голосами голливудских звезд. Первым из них станет американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд. Отмечается, что в течение ограниченного времени лауреат Грэмми будет петь пользователям "С днем рождения", сообщит погоду и прочее, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Джон Ледженд – один из шести новых голосов Google Assistant, которые были предварительно анонсированы на Google I/O 2018, где компания представила предварительную версию своей модели синтеза речи WaveNet.Последняя основана на искусственном интеллекте Google DeepMind, работает на основе выборки человеческой речи и прямого моделирования звуковых сигналов, создавая более реалистичный искусственный язык", — сказано в сообщении.

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи отметила, что WaveNet позволила им сократить время записи в студии – модель действительно может передать богатство голоса актера.

Указано, что сейчас у Google есть несколько записей прямых ответов господина Ледженд на ряд заранее подобранных запросов, таких как: "Привет, Google, исполни мне серенаду" или "Привет, Google, мы обычные люди?".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известная компания Google сравняла минимальную зарплату для подрядчиков и работников, работающих по контракту. Указано, что изменения были внесены из-за петиции от работников, которые не имеют постоянного контракта с компанией.