Это вам не шоу: штаб Порошенко раскритиковал Зеленского после сдачи анализов

Это вам не шоу: штаб Порошенко раскритиковал Зеленского после сдачи анализов

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В штабе действующего президента Украины Петра Порошенко утверждают, что шоумен Владимир Зеленский не выполнил обещание и не сдал анализы должным образом, хотя сам инициировал их. С данным заявлением выступил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA

"Отлить немного крови на сувениры своим сторонникам – это не значит серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость", – сказал Медведев.

По его словам, владелец лаборатории "Евролаб", которую выбрал Зеленский, "является политически заангажированной звездой каналов Медведчука" и "не скрывал политических симпатий к Владимиру Зеленскому".

"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевскього смогут объективно рассмотреть результаты Владимира Зеленского. Сегодня выяснилось больше: оказывается, что врач, который непосредственно брал анализы, так же связан с Зеленским, потому что снимался в сериале "Сваты", – сказал Медведев.

По его мнению, Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализы так, как это должно быть. 

"Я уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять: предвыборная компания – это не шоу, это не съемки кино, это серьезный момент выбора страны", – добавил спикер штаба Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, аналізи, дебати
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