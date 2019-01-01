Впечатляющее зрелище: знаменитая пирамида Лувра провалилась в "пропасть"

Французский художник Жан Рене создал гигантскую оптическую иллюзию к 30-летию стеклянной пирамиды, которая стала символом всемирно известного парижского музея Лувр. Художнику удалось добиться эффекта, когда кажется, что пирамида или падает, или наоборот поднимается из огромной пропасти, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что несколько дней инсталляцию возводили 400 волонтеров. Именно они расклеивали 2 тысячи полосок вокруг пирамиды, чтобы создать целостную картину. Чтобы присутствующие могли увидеть иллюзию полностью, ее изображения с помощью камер спроецировали на фасад музея.

К сожалению, эта красота не просуществовала и нескольких часов. В знаки дались активные прогулки толпы посетителей. Они просто растерзали ногами коллажи.

Напомним, ранее стало известно, что самая дорогая картина в мире "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи исчезла из филиала парижского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби. Отмечается, что полотно должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре 2018 года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ. По словам французского чиновника, знакомого с дискуссиями парижского Лувра с филиалом в Абу-Даби, в Париже также не могут найти "Спасителя мира". Эксперты по живописи говорят, что местонахождение полотна сейчас действительно неизвестно.

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