Зеленский наконец объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"

Зеленский наконец объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский говорит, что его фирма купила виллу в Италии как способ вложить деньги, передает ONLINE.UA из ссылки на "Схемы".

Зеленский сказал журналистам, что "уже ответил на вопрос по поводу незадекларированного итальянского поместья, и что его команде "нечего прятать". Он также подчеркнул, что его компания владела западной недвижимостью, потому что в Украине "была несовершенная банковская система".

"Вкладывали... Как только будем снимать новый фильм... Эта вилла... просто говорится и снимается кино. Вот и все", – цитируют кандидата расследователи.

По данным журналистов "Следствие.Инфо", Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми, известном как место, где хозяйничают русские. У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.

Стоит отметить, что 3 года назад похожая ситуация произошла с имуществом президента Петра Порошенко. Журналисты нашли его незадекларированную виллу на юге Испании, а в АП сказали, вносить ее в декларацию Порошенко не должен был. 

Как сообщал ONLINE.UА, украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".

Источник: Схеми Теги: Владимир Зеленский, вилла, Италия, олигархи, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
Это вам не шоу: штаб Порошенко раскритиковал Зеленского после сдачи анализов
Это вам не шоу: штаб Порошенко раскритиковал Зе...
Всемирный банк озвучил неутешительный прогноз относительно роста ВВП Украины
Всемирный банк озвучил неутешительный прогноз о...
Саакашвили: Порошенко - не алкоголик
Саакашвили: Порошенко - не алкоголик
У Путина есть только два варианта на Донбассе, - политолог
У Путина есть только два варианта на Донбассе, ...
Украина снова проиграла РФ: пришли плохие новости из ВТО
Украина снова проиграла РФ: пришли плохие новос...
Зеленский: да мне все равно, что будет с Коломойским!
Зеленский: да мне все равно, что будет с Коломо...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи