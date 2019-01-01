Зеленский наконец объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский говорит, что его фирма купила виллу в Италии как способ вложить деньги, передает ONLINE.UA из ссылки на "Схемы".

Зеленский сказал журналистам, что "уже ответил на вопрос по поводу незадекларированного итальянского поместья, и что его команде "нечего прятать". Он также подчеркнул, что его компания владела западной недвижимостью, потому что в Украине "была несовершенная банковская система".

"Вкладывали... Как только будем снимать новый фильм... Эта вилла... просто говорится и снимается кино. Вот и все", – цитируют кандидата расследователи.

По данным журналистов "Следствие.Инфо", Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми, известном как место, где хозяйничают русские. У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.

Стоит отметить, что 3 года назад похожая ситуация произошла с имуществом президента Петра Порошенко. Журналисты нашли его незадекларированную виллу на юге Испании, а в АП сказали, вносить ее в декларацию Порошенко не должен был.

Как сообщал ONLINE.UА, украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".