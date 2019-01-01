Кровь и страсть: новый провокационный клип певицы MARUV шокировал сеть

Кровь и страсть: новый провокационный клип певицы MARUV шокировал сеть

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MARUV (фото — скриншот відео)

5 апреля украинская певица MARUV презентовала провокационный и довольно откровенный клип на песню Siren Song, которая должна была прозвучать в Тель-Авиве. Пользователи сети называют видеоработу слишком смелой, однако стильной и страстной, передает ONLINE.UA.

В новом ролике артистка предстала в пикантном черном боди с вырезом и красных туфлях на каблуках. Кроме этого, звезда примерила сексуальное кожаное платье. События клипа разворачиваются в гостиничном номере, где поселилась сексуальная MARUV. К ней присоединяются соблазнительные девушки, которые в ролике сыграли роль сирен. Стройные красавицы приняли участие в провокационных сценах в постели и ванной, где MARUV обнажилась в красной воде. После зажигательных танцев девушки с певицей встретили консьержа в постели с окровавленным бельем.

"Ого, очень стильно и страстно, но слишком откровенно; становится все жарче; хотелось бы чего-то новенького — эта тема уже надоела; все по Фрейду; мне даже стыдно такое смотреть; ну, не знаю, противоречивая работа", — пишут зрители в комментариях к клипу.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
Источник: ONLINE.UA Теги: MARUV, клип, видео
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