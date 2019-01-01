Повлияют ли дебаты на рейтинги Порошенко и Зеленского - прогноз эксперта

Повлияют ли дебаты на рейтинги Порошенко и Зеленского - прогноз эксперта

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Фото з відкритих джерел

Политический эксперт Андрей Вигиринский считает, что дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе состоятся, однако смысла в них нет – это особо ничего не изменит в отношении избирателей к кандидатам, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Порошенко, который всегда самостоятельно формировал повестку дня, поддался на условия Зеленского. Стороны будто придерживаются условий. Извинения приняты, медосмотр проведен. Главное, чтобы препятствием для дебатов не стала политика Общественного телеканала", — говорит политолог.

Он считает, что дебаты существенно не повлияют на электоральные настроения. По словам Андрея Вигиринского, сомнительно, что на стадионе Порошенко сможет достучаться до тех, кто жаждет увидеть шоу.

"У Зеленского и Порошенко есть ядерный электорат. И он останется статичным, несмотря на дебаты. Умение или неумение Зеленского дискутировать не повлияет на точку зрения того, кто ему импонирует. Так же и у Порошенко. Он умеет красиво говорить, но этим он не доберется до избирателей Зеленского", — говорит эксперт.

Кроме того, он добавил, что определяющими дебаты не будут и для тех, кто в первом туре не голосовал за Зеленского и Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Отмечается, что это решение на совете Думы в РФ рассмотрят сегодня, 1 апреля.

Источник: 24 Канал Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебати, рейтинги
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