В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с РФ: что происходит

В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с РФ: что происходит

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Фото: wikipedia.org

В Парламентской ассамблее Совета Европы уже подготовили план, который позволяет ПАСЕ лишить права накладывать санкции на РФ. Инициатором стал лидер группы "Объединенные левые" в Совете Европы, нидерландский парламентарий Тини Кокс, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

В документе предлагается ограничить право ПАСЕ наказывать государства, нарушающие принципы организации. Основная идея этого проекта в том, что любые санкции должны приниматься только совместным решением Ассамблеи и комитета министров (орган Совета Европы, в котором представлены правительства всех 47 государств-членов СЕ).

"В случае утверждения документа моментального снятия санкций с россиян не произойдет, но откроется возможность для этого.К примеру, изменения регламента могут технически утвердить в мае на заседании руководящего органа – постоянного комитета, где процент оппонентов России – значительно ниже, чем в целом в ПАСЕ. Параллельно проведут аналогичное решение в комитете министров, и уже в июне россияне вернутся в Страсбург", — сказано в сообщении.

Указано, что проект резолюции уже был представлен руководству ПАСЕ 3 апреля, а также передан членам политического комитета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ не поддалась на шантаж России, где угрожают отказаться от членства в СЕ, если российской делегации не вернут право голоса в Парламентской ассамблее.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПАСЕ, РФ, санкции, законопроект
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