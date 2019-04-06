Курс валют на сегодня 6 апреля - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 6 апреля - доллар не изменился, евро не изменился

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На субботу, 6 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 6 апреля цена доллара США составит 27 гривен 2 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 32 копейки.

В пятницу, 5 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.7/26.65 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.96/29.9 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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