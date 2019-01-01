Штаб ООС: боевики убили на Донбассе украинского воина

Фото: 24tv.ua

Ситуация на Донбассе усложняется. За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, еще 2 — получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что боевики потратили 59 мин калибров 120 и 82 мм.Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия — вблизи поселка Пески. Дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; дважды из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-2 , ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм — вблизи поселка городского типа Зайцево; из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоалександровка.

От начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции ОС, в том числе один раз — из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.