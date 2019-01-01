Дебаты Порошенко и Зеленского: Вакарчук выступил с новым требованием

Святослав Вакарчук (фото — instagram.com)

Певец Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором заявил, что в течение всей президентской кампании содержание подменяется формой и призвал украинцев требовать содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook артиста.

"И так происходит в течение всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала". – говорит Вакарчук.

Певец подчеркнул, что он, как избиратель, хотел бы знать ответы на вопросы, как тот или иной кандидат в Президенты собирается внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать домой военнопленных и политзаключенных, а также оккупированный Крым и территории Донбасса.

"Дорогие избиратели, не дайте подменить содержание формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", — отметил Вакарчук.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее кандидат в президенты, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый заявил, что уважает решение певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет принимать участия в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах до сих пор актуально.