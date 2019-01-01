США сделали предупреждение будущему президенту Украины

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация с выборами в Украине напоминает Brexit, выборы во Франции и Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что независимо от того, кто станет победителем президентских выборов, РФ продолжит его тестирования инструментами своей гибридной войны.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на PBS News.

"Учитывая поведение РФ до этого времени, могу предположить, что она продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины... Нынешняя ситуация с выборами в Украине похожая на выборы во Франции, или в случае Brexit, или даже выборы в США. Кто бы не стал президентом Украины, он окажется под давлением России.Они осуществили вторжение. Они захватили территорию. Они поддерживают продолжение военных действий. Имеют разные виды пропаганды, RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты представлены в Украине", — отметил Волкер.

Американский дипломат подчеркнул, что украинская общественность должна выбрать, хочет ли она кого-то, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы.

"Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако, сделал для реформ больше, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину?", — добавил спецпредставитель США.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Волкер признался, кого США поддерживают на выборах в Украине.