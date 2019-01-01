Он же экс-сотрудник ГРУ России: у Порошенко упрекнули Зеленского

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Доверенное лицо Петра Порошенко Семен Кабакаев убеждает, что Андрей Пальчевский, владелец клиники Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, является бывшим сотрудником ГРУ России и был членом нескольких местных политических партий.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио НВ".

"Лаборатория, в которой сдавал анализы господин Зеленский, насколько мне известно, принадлежит поклоннику Зеленского, при том, что он является бывшим сотрудником российского ГРУ и является сторонником Тимошенко. Но это уже политические предпочтения, поэтому не будем трогать", — говорит доверенное лицо действующего президента.

Также Кабакаев сообщил, что Пальчевский был членом российских политических партий.

"Вы мне скажите, пожалуйста, почему у ГРУ-шника Пальчевского сдавали анализы, почему именно у него и почему не приобщили другие лаборатории?" – добавил он.

Как известно, 5 апреля как Зеленский, так и Порошенко все же сдали анализы, однако делали это по отдельности и в разных местах: шоумен – в Eurolab, а президент – на НСК "Олимпийский". По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. А в отношении Пальчевского он отметил, что просто его знает.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.