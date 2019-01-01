Он же экс-сотрудник ГРУ России: у Порошенко упрекнули Зеленского

Он же экс-сотрудник ГРУ России: у Порошенко упрекнули Зеленского

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Доверенное лицо Петра Порошенко Семен Кабакаев убеждает, что Андрей Пальчевский, владелец клиники Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, является бывшим сотрудником ГРУ России и был членом нескольких местных политических партий.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио НВ".

"Лаборатория, в которой сдавал анализы господин Зеленский, насколько мне известно, принадлежит поклоннику Зеленского, при том, что он является бывшим сотрудником российского ГРУ и является сторонником Тимошенко. Но это уже политические предпочтения, поэтому не будем трогать", — говорит доверенное лицо действующего президента.

Также Кабакаев сообщил, что Пальчевский был членом российских политических партий.

"Вы мне скажите, пожалуйста, почему у ГРУ-шника Пальчевского сдавали анализы, почему именно у него и почему не приобщили другие лаборатории?" – добавил он.

Как известно, 5 апреля как Зеленский, так и Порошенко все же сдали анализы, однако делали это по отдельности и в разных местах: шоумен – в Eurolab, а президент – на НСК "Олимпийский". По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. А в отношении Пальчевского он отметил, что просто его знает.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.

Источник: Радіо НВ Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, аналізи, Андрей Пальчевский
Новости других СМИ
США сделали предупреждение будущему президенту Украины
США сделали предупреждение будущему президенту ...
Курс валют на сегодня 6 апреля - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 6 апреля - доллар не изме...
Почему Тимошенко проигнорировала предложение Зеленского
Почему Тимошенко проигнорировала предложение Зе...
Зеленский наконец объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"
Зеленский наконец объяснил, зачем ему вилла на ...
Это вам не шоу: штаб Порошенко раскритиковал Зеленского после сдачи анализов
Это вам не шоу: штаб Порошенко раскритиковал Зе...
Всемирный банк озвучил неутешительный прогноз относительно роста ВВП Украины
Всемирный банк озвучил неутешительный прогноз о...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги