В Мининфраструктуры рассказали, когда отменят поезда в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поезда, которые направляются из Киева и Львова в Москву могут отменить уже через несколько лет. Он отметил, что это направление уже "отмирает" сам по себе, передает ONLINE.UA.

Как известно, еще в феврале "Укрзализныця" уменьшила периодичность курсирования поездов, которые направляются из украинских городов в Москву. Такие изменения обусловлены резким сокращением пассажиропотока.Известно, что в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

В ходе брифинга министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году Украина впервые имела больший пассажиропоток в направлении к Евросоюзу, чем в восточном направлении.

"Падение рынка пассажирских перевозок на железной дороге каждый год – 15 – 20% и этот тренд сохраняется... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", — говорит чиновник.

Омелян отметил, что сейчас все больше украинцев понимают, что в странах Евросоюза можно зарабатывать намного больше, работая при этом в более комфортных условиях, чем в Российской Федерации.

Напомним, в декабре 2018 года Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Грузовые перевозки инициатива не затрагивает.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине предложили прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией.