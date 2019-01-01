Президентские выборы 2019: в Евросоюзе сделали важное заявление

Президентские выборы 2019: в Евросоюзе сделали важное заявление

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Фото: pixabay.com

Европейская комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, который получит победу на выборах президента Украины, которые состоятся 21 апреля. С данным заявлением выступила заместитель главы генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Общественное.

"Неважно это будет Зеленский, Порошенко – мы будем работать", – заверила она.

Кроме того, она добавила, что Владимира Зеленского в политической сфере Евросоюза не знают, поэтому "особенно должен быть слышным голос украинского гражданского общества".

"Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно что несколько другая мобилизация, новый фактор для гражданского общества", – сказала Матернова.

Стоит отметить, что ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата. Вашингтон готов работать с тем, кого изберет украинский народ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский глава Петр Порошенко в случае переизбрания на пост пообещал обновить Соглашение об ассоциации и прогнозирует вступление Украины в ЕС не раньше 2028 года.

Источник: Громадське Теги: ЕС, Украина, Президентские выборы 2019, сотрудничество
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