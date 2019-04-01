Великобритания: мы не будем платить за Россию

Великобритания: мы не будем платить за Россию

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Фото — flickr.com

Власти Великобритании заявили, что не будут компенсировать бюджету Совета Европы взносы России, которая прекратила выплаты из-за санкций. Об этом сообщил посол Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Великобритания вновь заявила вчера, сегодня и скажет завтра, если понадобится, что она не будет брать на себя российские неплатежи. Нарушают Устав? Мы не можем платить больше в ответ", — написал Ивон в Twitter.

Стоит отметить, что в Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, которая находится под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Взнос РФ составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

"Он указал на статьи Устава Совета Европы, которые предусматривают прекращение членства. В частности, статья 7 предусматривает, что любой член Совета Европы может выйти, официально сообщив генсека о своем намерении сделать это. Выход вступает в силу в конце финансового года, в котором было направлено сообщение, если оно предоставляется в течение первых девяти месяцев этого финансового года", — сказано в сообщении.

Статья 8 предусматривает исключение страны в случае серьезных нарушений прав человека и фундаменталньих свобод. Решение должен принимать Комитет министров.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Парламентской ассамблее Совета Европы уже подготовили план, который позволяет ПАСЕ лишить права накладывать санкции на РФ.

Источник: Європейська правда Теги: Британия, РФ, РЄ, взносы
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