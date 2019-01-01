Новый президент - новый курс: как изменится экономическая политика Украины

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По прогнозам инвестбанкиров и аналитиков, президентские выборы способны повлиять на инвесторов, валютный рынок и на котировки украинских еврооблигаций. После первого тура выборов эксперты начали прогнозировать возможные последствия для страны и ее экономики в результате прихода нового главы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Деньги.uа".

Так, недавно агентство Moody’s заявило, что потенциальная победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов непосредственно повлияет на экономическую или фискальную политику Украины, поскольку премьер-министр, министры финансов, экономического развития и торговли, среди других, назначаются и подотчетны парламенту. Сильно ограниченная позиция правительства относительно ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с МВФ.

Основной вывод иностранных аналитиков прост и предсказуем: приход нового президента — это полная неясность. Фактически, иностранные эксперты признают, что украинцы могут выбрать "кота в мешке". Политические последствия потенциального президентства Зеленского все еще остаются неясными, так как отсутствует определенность о позиции его команды в ключевых областях политики, — отметили в агентстве Moody’s.

В глобальном инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что эффективность президентства Зеленского (если он победит во втором туре) зависит от парламентских выборов осенью 2019 года. Аналитики банка говорят, что премьер-министр Владимир Гройсман и нынешнее правительство, скорее всего, останутся на своих местах до выборов в октябре, хотя у избранного президента есть полномочия увольнять премьера.

Но есть ли шанс избежать валютных потрясений после второго тура? По мнению первого вице-премьера Степана Кубива, девальвация неизбежна, если во втором туре победит Владимир Зеленский. А вот по мнению Олега Устенко, резкого и глубокого обвала курса гривны после второго тура не состоится.

"Этого не будет. Должно произойти что-то катастрофическое, как, например, расширение зоны военных действий. Не считаю, что этот риск будет реализован. Так что в экономике никаких потрясений не будет происходить, кого бы не выбрали президентом, — отметил Олег Устенко.

Он также добавил, если будет цивилизованная передача власти, то инвесторы и кредиторы получат сигнал о позитивном развитии событий в экономике и политике страны. Но валютный рынок зависит не только от ожиданий, кто придет на Банковую, но и от такого фактора, как уровень экспортной выручки.

Отсутствие прогресса с МВФ может стать существенным препятствием для новых привлечений средств на внешних рынках, ведь на 2019 год в Минфине оценивают потребность в валюте для внешних выплат на уровне 7 млрд. долл. Пока первый тур выборов слабо сказался на рынке еврооблигаций Украины, хотя котировки немного подросли.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.