Усик назвал главную цель в супертяжелом весе

Усик назвал главную цель в супертяжелом весе

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал подписание контракта на свой дебютный бой в супертяжелом весе против француза камерунского происхождения Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО). Как известно, этот бой состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"25 мая ознаменует собой важный момент в моей карьере, когда я перехожу в супертяжелый вес. В крузервейте я стал абсолютным чемпионом мира, и теперь это моя цель в супертяжах. Это настоящий вызов, и он начинается 25 мая в бою против Карлоса Такама. Это первый бой в супертяжелом дивизионе. И мне нужно испытать себя в противостоянии с соперником мирового класса", – сказал украинец.

Напомним, что 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

Как сообщал ONLINE.UA, боксерские поединки Александра Усика могут прекратить транслироваться на украинском телевидении. Отмечается, что спортсмен подписал контракт с платформой DAZN, а ее партнером является сопромоутер Усика Эдди Хирн.Именно поэтому телеканал "Интер", который транслирует все бои Усика, может лишиться прав на трансляции.

Источник: 24 канал Теги: Александр Усик, бокс, бои, супертяжелый вес
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