Это нужно увидеть: Time на обложке изобразил Путина, который возвышается над Землей

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Авторитетное издание Time поместило на обложку апрельского номера президента России Владимира Путина, который возвышается над земным шаром, где в разных точках размещены отметки геотегов с красной звездой. Стоит отметить, что геотегами обозначены страны на политику которых Владимир Путин пытается влиять, передает ONLINE.UA .

На обложке Time также разместил заголовок – "Владимир Путин хочет влиять на больше, чем выборы внутри его растущей империи государств-изгоев".

Редакция СМИ вспоминает о том, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы других стран. Уже неоднократно Москва вмешивалась в процессы волеизъявления народов других странах – в выборах президента США 2016 года, парламентские выборы в Германии 2017 года, в референдум относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах 2016 года. Чуть ли не все страны Европы уже начинают говорить о расследовании вероятного вмешательства России в выборы на их территории.

Напомним, что в 2018 году Путина на обложке журнала Time изобразили маленькой матрешкой Трампа.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко. Первым на результаты экзит-полла отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который назвал победителя первого тура Владимира Зеленского "несистемным".