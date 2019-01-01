Выходные на Пасху 2019: как провести с пользой

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Пасха в 2019 году отмечается в воскресенье, 28 апреля. Традиционно понедельник после великого праздника является выходным днем. Но украинцев в 2019 году ждет приятный бонус в еще двух выходных, один из которых, правда, придется отработать. В итоге на пасхально-майские праздники мы будем отдыхать целых пять дней подряд.

Согласно постановлению Кабмина, рабочий вторник, 30 апреля, перенесут на субботу,11 мая. В среду, 1 мая, в Украине отмечают День труда, который является официальным государственным праздником и выходным днем. Украинцы получат небольшие весенние каникулы с 27 апреля по 1 мая.

Пасхальные праздники подразумевают под собой многочисленные застолья и посещение гостей. Но, чтобы пять дней не заниматься только употреблением пищи и алкоголя и не жить одними лишь шашлычками и огородными работами, ONLINE.UA предлагает вам, как с пользой провести теплые весенние деньки.

Поскольку Пасха в 2019 году довольно поздняя, к этому времени весна уже полностью вступит в силу и вылазки на природу станут довольно частыми. Чтобы не ограничить свой викенд двором возле дома и лесом в пешей доступности, стоит отправиться в небольшие путешествия родной страной.

Так, в это время года безумной красотой радует Ужгород, где начинают цвести сакуры. Обычно, начиная со средины апреля, столица Закарпатья превращается в украинскую Японию. Аллея сакур в Ужгороде считается самой длинной в Европе. Зависимо от погоды, цветение этих живописных деревьев длится примерно до начала мая. Также в Ужгороде в пасхальные дни проводится множество фестивалей, которые привлекают туристов со всей Украины.

Особым колоритом в пасхальные дни можно насладиться в украинских Карпатах. Каждое карпатское село славиться своими особенности изготовления писанок – разукрашенных яиц. Кроме того, здесь вас ожидают разнообразные национальные блюда, гуляния, песни и пасхальные ярмарки. Отдельно стоит отметить город Коломыя в Ивано-Франковской области. Здесь расположен знаменитый Музей Писанки, в котором собрана уникальная коллекция миниатюрной украинской живописи на писанках. Расписанные яйца в музее не перестают удивлять своей красотой и колоритом уже многие годы.

Для любителей полюбоваться весенней красотой стоит посетить Хуст в Закарпатской области. Там в урочище Киреши расположена уникальная Долина нарциссов, которая как раз к Пасхе становится неописуемо красивой. Отметим, что здесь находится самый большой в мире массив естественных зарослей нарцисса узколистого, занесенного в Красную книгу. Во время цветения этой необъятной красоты в Хусте обычно проходят разные выставки и фестивали, организовывают конные и пешие прогулки по Долине нарциссов, а также можно посетить Музей нарцисса.

Для тех, кто на пасхальные выходные останется в Киеве тоже будет, чем заняться. Как раз на Пасху в ботанических садах столицы можно будет полюбоваться цветением магнолий и вдохнуть их божественный весенний аромат. Для киевлян в пасхальные выходные также готовят различные гуляния, фестивали и ярмарки.

Кто уже объездил всю Украину или попросту хочет отдохнуть с широким размахом, может отправиться на пять дней за границу. Весной во многих странах особенно есть чем насладиться и куда пойти. Для тех, кто никак не может определиться с местом путешествия, National Geographic назвал лучшие туристические направления для весеннего сезона. В список попали Реки Колумбия и Снейк в СШа, Намибий, Япония с ее цветущими сакурами, Сейшельские острова, пасхальные Иерусалим и другие. Ознакомиться с полным списком и выбрать, что по душе именно вам, можно здесь.

Надеемся, что в пасхальные выходные 2019 никто не будет скучать и после полезного отдыха вернется на работу с новыми силами и впечатлениями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине может появиться еще один официальный праздничный выходной — депутаты предлагают сделать выходным 15 декабря. Именно в этот день в 2018 году Объединительный собор в Киеве провозгласил создание единой Православной церкви Украины.