Курс валют на сегодня 8 апреля - доллар подешевел, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 8 апреля - доллар подешевел, евро стал дешевле

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На понедельник, 8 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 апреля цена доллара США составит 26 гривен 77 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 25 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 7 копеек, что в свою очередь на 25 копеек меньше чем в воскресенье, 7 апреля.

В воскресенье, 7 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.7/26.65 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.96/29.9 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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