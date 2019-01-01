Штаб ООС: враг на Донбассе понес масштабные потери

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Ситуация на Донбассе обостряется. За прошедшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ОС, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 6 раз: с минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле села Гнутово", — сказано в сообщении.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Широкино; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ОС 4 раза: из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм — вблизи населенного пункта Катериновка.

По данным разведки, 7 апреля 4 оккупантов было уничтожено, 14 — ранены. Также уничтожен один бронетранспортер боевиков.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.