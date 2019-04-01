Неожиданно: Меркель поддерживает снятие с России санкций в Совете Европы

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Дипломаты и депутаты ФРГ открыто требуют снятие санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что представители Германии и ранее не скрывали, что отдают предпочтение "диалогу" с РФ, даже если для этого придется поступиться давлением на нее.

"Эта активность является надпартийной: она охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократов.Так, на днях депутаты от ХДС и СД направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий", — сказано в сообщении.

Кроме того, немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать.

Парламентарии также уверяют, что идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель. Сама канцлер до сих пор не обнародовала позицию по этому поводу, но немецкие дипломаты также беспрецедентно активно договариваются с представителями других государств о возвращении россиян в ПАСЕ без санкций.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ не поддалась на шантаж России, где угрожают отказаться от членства в СЕ, если российской делегации не вернут право голоса в Парламентской ассамблее.